Страны СНГ являются потенциальными объектами террористических атак — Путин

05 апреля 2017, 14:00
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Сегодня проходит встреча президента России Владимира Путина с главами делегаций ХIV заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ

Страны СНГ являются потенциальными объектами террористических атак — Путин | Политика | Дело Увеличить картинку

На встречу руководителей органов безопасности стран СНГ прибыли представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

"Трагедия в Санкт-Петербурге подтверждает, что ситуация в сфере антитеррора не становится лучше, все страны СНГ являются потенциальными объектами террористических атак", — заявил на встрече президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что ситуация не улучшается, подтверждением чему стал теракт в родном городе Путина Санкт-Петербурге.

"Мы знаем, что каждая из наших стран, практически каждая, является возможным, потенциальным объектом террористических атак. Много и других угроз для наших стран", — сказал президент.

По его словам, безопасность стран СНГ подрывают и другие угрозы, в том числе вмешательство во внутренние дела стран внешних сил.

"Много и других угроз для наших стран. Это и организованная преступность, и наркотрафик. Это, кстати говоря, и коррупция, это и воздействие внешних сил, которые так или иначе пытаются повлиять на развитие внутриполитических ситуаций в наших странах", — сказал В.Путин.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате теракта погибло 14 человек, более 50 получили ранения.

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Теги: владимир путин , россия , снг , теракт

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Страны СНГ являются потенциальными объектами террористических атак — Путин | Политика | Дело
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