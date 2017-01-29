Суд запретил высылку мигрантов из США, не смотря на указ Трампа

29 января 2017, 10:51
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Американский союз защиты гражданских свобод в суде по вопросу высылки мигрантов оказался сильнее Трампа

Суд запретил высылку мигрантов из США, не смотря на указ Трампа | Политика | Дело Увеличить картинку

Федеральный окружной суд в Нью-Йорке наложил временный запрет на высылку мигрантов с действующими американскими визами из аэропортов США, несмотря на указ президента Дональда Трампа.

Таким образом судья Энн Доннелли удовлетворила иск Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU). По данным союза, решение затронет до 200 человек, находящихся в транзитных зонах аэропортов США.

По данным американских СМИ, судебное решение действует по всей стране; оно временно запрещает властям США депортировать тех, кто подпадает под президентский указ, а также защищает права всех, кто имеет одобренное заявление о предоставлении статуса беженца.

Напомним, 28 января Трамп своим указом приостановил на неопределенный срок прием сирийских беженцев в США, а также на 120 дней — прием беженцев в целом. Из распоряжения Трампа следовало, что граждане Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана должны отказаться от полета в Америку, если у них нет вида на жительство в США или дипломатической визы.

По материалам: УНИАН
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Теги: дональд трамп , сша , мигранты

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Суд запретил высылку мигрантов из США, не смотря на указ Трампа | Политика | Дело
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