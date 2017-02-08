Судно с россиянами и украинцем захвачено пиратами в Нигерии

Пираты захватили в заложники семерых российских и одного украинского моряка в территориальных водах Нигерии. Об этом сообщило посольство РФ в Нигерии в своем Твиттере.

Российские дипломаты обратились к властям Нигерии с просьбой о помощи в установлении местонахождения моряков.

В сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ, говорится, что судно "БиБиСи Кариббиан", в состав экипажа которого входили россияне, принадлежит немецкой компании Briese Schiffahrts.

Напомним, в территориальных водах Нигерии неоднократно происходили нападения на иностранные суда. В большинстве случаев пираты требуют выкуп за захваченные суда и членов экипажа.