Судно с россиянами и украинцем захвачено пиратами в Нигерии

08 февраля 2017, 12:28
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В водах Нигерии пираты захватили судно, принадлежащее немецкой компании, с россиянами и украинцем на борту

Судно с россиянами и украинцем захвачено пиратами в Нигерии | Происшествия | Дело Увеличить картинку

Пираты захватили в заложники семерых российских и одного украинского моряка в территориальных водах Нигерии. Об этом сообщило посольство РФ в Нигерии в своем Твиттере.

Российские дипломаты обратились к властям Нигерии с просьбой о помощи в установлении местонахождения моряков.

В сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ, говорится, что судно "БиБиСи Кариббиан", в состав экипажа которого входили россияне, принадлежит немецкой компании Briese Schiffahrts.

Напомним, в территориальных водах Нигерии неоднократно происходили нападения на иностранные суда. В большинстве случаев пираты требуют выкуп за захваченные суда и членов экипажа.

По материалам: Медуза
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Теги: нигерия , пираты

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Судно с россиянами и украинцем захвачено пиратами в Нигерии | Происшествия | Дело
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