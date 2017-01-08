Теракт в ночном клубе Стамбула устроил гражданин Узбекистана — Daily Sabah

08 января 2017, 10:30
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Полиция раскрыла гражданство человека, который расстрелял людей в ночном клубе "Рейна" в Стамбуле. По информации СМИ, он имеет паспорт Узбекистана и до сих пор в бегах

Теракт в ночном клубе Стамбула устроил гражданин Узбекистана — Daily Sabah | Происшествия | Дело Увеличить картинку

Турецкая полиция выяснила, что мужчина, устроивший теракт в новогоднюю ночь в Стамбуле, расстреляв посетителей ночного клуба, является уроженцем Узбекистана. Об этом сообщило издание Daily Sabah.

Установлено, что стрельбу в ночном клубе в центре Стамбула в ночь на 1 января устроил Абдулгадир Машарипов по прозвищу Абу Мухаммед Хорасан, 1988 года рождения, который прибыл в Стамбул из Коньи (Турция), знает турецкий, арабский и русский языки.

Согласно восстановленной полицией картины произошедшего Машарипов вошел в ночной клуб и выпустил в его посетителей 180 пуль, после чего ушел на кухню, где за 13 минут переоделся и сумел незамеченным покинуть здание вместе с паникующими людьми.

Затем террорист поймал такси, доехал до соседнего района, где вышел из машины, заявив водителю, что у него нет денег. Как выяснила полиция, 500 лир он забыл в куртке, которую оставил на кухне ночного клуба.

Именно благодаря таксисту удалось выяснить личность террориста. По камере наружного наблюдения отследили путь Машарипова от ночного клуба до машины, а затем полиция нашла водителя такси.

Напомним, ранее сообщалось, что теракт в ночном клубе Reina в Стамбуле (Турция) в результате которого в ночь на 1 января погибли 39 человек, мог совершить гражданин Киргизии или Узбекистана. Еще раньше считали, что виновен этнический уйгур.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: турция , теракт , узбекистан

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Теракт в ночном клубе Стамбула устроил гражданин Узбекистана — Daily Sabah | Происшествия | Дело
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