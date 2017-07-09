The New York Times рассказала о стычке Путина и Трампа во время первой встречи

Американский президент Дональд Трамп на протяжении почти 40 минут обсуждал предполагаемое вмешательство России в выборы в США на первой встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоялась в пятницу, 7 июля, на полях саммита G20 в Гамбурге. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванного представителя Белого дома — его, в свою очередь, уведомил о случившемся госсекретарь США Рэкс Тиллерсон.

По данным NYT, беседа двух лидеров на эту тему была напряженной, они спорили, а Путин "громко требовал доказательств от президента, подтверждающих влияние Москвы на американские выборы 2016 года, в которых Трамп одержал победу. Инициатива закрыть тему и перейти к обсуждению других вопросов исходила от американского лидера, указывает источник издания.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, Трамп принял заявления Путина, что российское руководство не вмешивалось в американские выборы главы государства.

Сам Путин, комментируя впоследствии свои переговоры с Трампом, сообщил, что его коллега неоднократно поднимал тему вмешательства в выборы и "уделил этому много внимания, добавляет РБК.

"Собственно, главная новость G20 — "встреча Путина и Трампа началась". Дальше имеет смысл оценивать результаты варшавского визита и его последствий для отношений США со странами Восточной Европы и в контексте конфликта торгового протекциониста Трампа с глобалистами из Европейского союза, — отмечает российский Forbes.

Путин готов терпеть эскапады Трампа, даже если они носят явно антироссийский характер. Трамп остается надеждой России. Весь МИД болеет за президента США в его неравной борьбе с американской демократией. Больше ставить не на кого. В совершенно новой ситуации, когда раскол Европы в выгодной для России конфигурации (Ле Пен) не состоялся, российский политический класс готов разговаривать со своим главным торговым партнером, даже в условиях санкций, достаточно мягко: спустя четыре дня после встречи Трамп—Путин Лавров будет иметь разговор с Могерини. Судя по всему, вполне дружеский.