Тиллерсон отказался признать Путина военным преступником

11 января 2017, 18:34
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При этом кандидат на должность госсекретаря США Рекс Тиллерсон считает, что Россия аннексировала Крым незаконно

Тиллерсон отказался признать Путина военным преступником | Политика | Дело Увеличить картинку

Кандидат на должность госсекретаря США Рекс Тиллерсон утверждает, что Россия не имеет права на Крым.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос сенатора Бена Кардина на сегодняшних слушаниях в Сенате.

"Я был застигнут врасплох, когда Россия аннексировала Крым. Однако считаю, что за это несет ответственность администрация Обамы, поскольку осуждение без применения силы было недостаточным для России", — заявил он.

Отвечая на вопрос, что надо было сделать Обаме, Тиллерсон заявил, что надо было помочь украинским войскам.

Однако в то же время Тиллерсон не согласился признать президента России Владимира Путина военным преступником. Этим он сильно огорчил сенатора от штата Флорида Марко Рубио.

"Я бы не использовал этот термин", — сказал Тиллерсон.

Что касается России, то кандидат на пост главы госдепа заявил, что страны могут сотрудничать в вопросах, где есть взаимные интересы, например, борьба с терроризмом.

По словам кандидата, там, где у сторон противоречия, США будут защищать собственные интересы.

При этом Тиллерсон заявил, что сторонам "необходим открытый и честный диалог".

"Россия должна знать, что мы будем преданными своим обязательствам и всем нашим союзникам, и России следует это учитывать при своих действиях".

Отвечая на вопросы о санкциях против России, Тиллерсон отметил, что никогда не выступал против их отмены.

"Я не был лоббистом отмены санкций. Это ошибочное мнение", — сказал он.

При этом сенаторы Маккейн и Грэм, которые активно выступают за введение новых санкций против России, на заседании отсутствовали.

Напомним, для утверждения Тиллерсона на пост госсекретаря необходимы голоса 51 сенатора. При этом республиканцы контролируют 52 места сенаторов.

По материалам: Дело.UA
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Теги: дональд трамп , сша , президент , война с россией , санкции

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Тиллерсон отказался признать Путина военным преступником | Политика | Дело
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