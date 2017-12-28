Тиллерсон призвал Россию вернуть своих представителей в СЦКК

28 декабря 2017, 08:09
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В телефонном разговоре с Сергеем Лавровым Рекс Тиллерсон призвал Москву снизить уровень насилия на востоке Украины. Стороны также обсудили ракетно-ядерную программу КНДР и конфликт в Сирии

Тиллерсон призвал Россию вернуть своих представителей в СЦКК | Политика | Дело Увеличить картинку

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон попросил Москву вернуть своих представителей в Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон конфликта на востоке Украины (СЦКК). Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США в среду, 27 декабря, по итогам состоявшегося накануне телефонного разговора Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Подчеркивая озабоченность США в связи с растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь попросил Россию вернуть своих представителей в СЦКК и снизить уровень насилия", — говорится в сообщении.

19 декабря российские представители в СЦКК покинули территорию Украины. Как утверждает МИД РФ, работа российских офицеров стала невозможной из-за действий Украины, которая якобы ограничивала доступ к линии разграничения.

Помимо этого, Тиллерсон и Лавров выразили беспокойство в связи с ракетно-ядерной программой Северной Кореи, согласившись "продолжать работу по поиску дипломатического решения, чтобы освободить Корейский полуостров от ядерного оружия".

Дипломаты также затронули тему сирийского конфликта, подчеркнув важность женевских переговоров по его мирному разрешению и совместного заявления по этой проблеме, которое президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп одобрили в ноябре во время саммита АТЭС во Вьетнаме.

По материалам: Deutsche Welle
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Теги: рекс тиллерсон , сша , война с россией

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Тиллерсон призвал Россию вернуть своих представителей в СЦКК | Политика | Дело
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