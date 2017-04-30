Трамп допускает вмешательство России в выборы, которые он выиграл

30 апреля 2017, 20:19
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Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность вмешательства России в предвыборную кампанию 2016 года с помощью хакерских атак, но отмел возможность сговора своего предвыборного штаба с российскими спецслужбами

Увеличить картинку Фото: Facebook Дональда Трампа

В интервью телеканалу Си-би-эс Дональд Трамп подчеркнул, что необходимо разобраться, кто взламывал серверы Демократической партии и электронную почту одного из главных советников Клинтон Джона Подесты и затем публиковал избранные места из переписки демократов.

"Если вы не поймали хакера с поличным, то очень трудно сказать, кто взломал. Но все-таки я допускаю, что это Россия. Но это мог быть и Китай, и много разных других групп", — сказал Трамп.

На уточняющий вопрос ведущего программы "Лицом к нации" Джона Дикерсона, означают ли слова президента неуверенность на этот счет, Трамп ответил: "Нет. Мы должны выяснить, что произошло. Я был бы рад выяснить, что произошло. Но могу сказать вам одно: мы (штаб Трампа) никакого отношения к этому не имели. Никакого отношения не имели, и все это знают".

Когда Дикерсон заметил, что американские спецслужбы сходятся в том, что вмешательство России в американские выборы имело место, Трамп ответил, что он не оспаривает этот вывод, но заметил, что демократы сами не давали ФБР вести расследование.

Трамп ранее уже допускал возможность причастности России к кибератакам в ходе американских выборов, однако всегда добавлял, что такие атаки осуществляет не только Россия.

20 марта на слушаниях в комитете палаты представителей по разведке директор ФБР Джеймс Коми сообщил, что ФБР ведет расследование связей штаба Дональда Трампа с российскими спецслужбами.

По материалам: BBC
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Теги: дональд трамп , сша

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