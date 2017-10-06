Трамп хочет аннулировать ядерную сделку с Ираном — WP

06 октября 2017, 09:04
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Президент США Дональд Трамп выступит с соответствующим заявлением Конгрессу 12 октября

Трамп хочет аннулировать ядерную сделку с Ираном — WP | Политика | Дело Увеличить картинку

Президент США Дональд Трамп планирует объявить об аннулировании международной ядерной сделки с Ираном как не отвечающей национальным интересам страны.

Об этом сообщили источники в Белом доме, передает The Washington Post.

По информации издания, Трамп выступит с соответствующим заявлением Конгрессу 12 октября и представит обновленную стратегию США в отношении Ближнего Востока. "Администрация с нетерпением ждет момента, когда сможет поделиться деталями нашей стратегии в отношении Ирана", — заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Майкл Антон.

Источник издания в Белом доме сообщил, что неназванные советники президента по национальной безопасности в последние несколько недель выступают за отмену ядерной сделки. В то же время собеседники газеты подчеркнули, что это не окончательная информация, и планы администрации Трампа в отношении Ирана могут измениться.

Издание отмечает, что после представления новая стратегия будет рассматриваться в Конгрессе в течение 60 дней, само по себе заявление не является расторжением сделки. Однако оно может начать процесс пересмотра решения о снятии санкций в отношении Ирана.

Напомним, послы ЕС и посол США в Евросоюзе встретятся в Вашингтоне для обсуждения последствий возможной отмены соглашения по иранской ядерной программе.

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Теги: дональд трамп , сша , иран

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Трамп хочет аннулировать ядерную сделку с Ираном — WP | Политика | Дело
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