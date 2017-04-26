Трамп назначил нового главу Секретной службы США

26 апреля 2017, 09:14
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Рэндольф Аллес станет первым главой Секретной службы за последние сто лет, который до своего назначения не служил в ее рядах

Трамп назначил нового главу Секретной службы США | Политика | Дело Увеличить картинку

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп новым руководителем Секретной службы страны, которая занимается охраной первых лиц государства и их родных, назначил отставного генерала морской пехоты Рэндольфа Аллеса.

Об этом сообщила The New York Times.

Как отмечает издание, Аллес станет первым главой Секретной службы за последние сто лет, который до своего назначения не служил в ее рядах.

Аллес 35 лет служил в морской пехоте. После ухода в отставку он в 2012 году вошел в руководство пограничной и таможенной службы США.

Напомним, в феврале 2017 года появилась информация, что глава Секретной службы США Джозеф Клэнси уходит в отставку. В сферу полномочий Секретной службы США входит множество функций, однако ее приоритетной задачей является охрана президента и иных высокопоставленных чиновников, а также их родных, в том числе обеспечение охраны Белого дома.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: сша , дональд трамп , назначение

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Трамп назначил нового главу Секретной службы США | Политика | Дело
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