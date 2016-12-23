Трамп назначил пресс-секретаря

Новоназначенный пресс-секретарь Дональда Трампа Шон Спайсер с 2011 года был официальным представителем Национального комитета Республиканской партии. В 2015 году он также занял пост главного специалиста по вопросам стратегии партии, передает Русская служба Би-Би-Си.

Трамп анонсировал и другие назначения в пресс-службу Белого дома. Он назвал тех, кто будет отвечать за коммуникации и стратегические коммуникации, а также за социальные сети администрации президента.

"Я в восторге от того, что они будут руководить командой, которой предстоит донести до общественности мою повестку дня — снова сделать Америку великой", — говорится в заявлении Трампа.

По данным газеты New York Times, Трамп рассчитывал, что пресс-секретарем Белого дома согласится стать бывший руководитель его избирательной кампании Келлиэнн Конуэй. Однако она якобы отказалась от этого поста. В итоге Конуэй получила пост советника президента. Конуэй на этой должности продолжит играть роль близкого консультанта президента и вести работу с правительственными чиновниками для эффективного донесения и выполнения законодательных приоритетов Трампа.

