Трамп определился с послом США в России — СМИ

Новым послом Соединенных Штатов в России может стать химический магнат Джон Хантсман, который владеет активами в странах СНГ, в том числе и в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам собеседника издания, Хантсман долго ждал назначения от Трампа. Сейчас его кандидатура проходит утверждение в американском Сенате, и если все подтвердится — он отправится в Москву.

Свою карьеру госслужащего Хантсман начал в 1983 году в администрации Рональда Рейгана в качестве помощника по персоналу в Белом доме. Первое назначение на должность посла в Сингапуре он получил в 1992 году, став самым молодым послом США за последнее столетие. В то время ему было всего 32 года.

Хантсман занимал должность губернатора штата Юта, был послом США в Китае с 2009 по 2011 годы (при Бараке Обаме), работал в администрациях пяти президентов США и сам был кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2012 году.

"Евроньюс" напоминает, что в одном из немногочисленных высказываний пятилетней давности Хантсман критиковал политику "перезагрузки" Обамы, сравнивая ее с потемкинскими деревнями и припоминая российским властям конфликты в Грузии и Украине. Он говорил, что Америка "притворяется, будто Россия — большой партнер для нее, представляет меньшую угрозу своим соседям, чем есть на самом деле".

Однако будущий посол отмечал, что сотрудничать с Россией нужно, "по вопросам, которые влияют на ее руководство, а именно: контроль над вооружениями, ситуации в Иране и Афганистане".

Такие недвусмысленные выражения еще больше запутывают СМИ и аналитиков, которые считают, что кандидатура Джона Хантсмана была согласована между Трампом и Путиным на якобы состоявшемся тайном ужине во время саммита G-20.

Как сообщает "Экономическая правда", аффилированные с Хантсманом компании были учредителями нескольких крупных активов в Украине. Например, Huntsman International Corporation, зарегистрированное в штате Юта, в начале 2000-х являлось совладельцем украинско-американского СП ООО "Хантсман-Стирол". В 2010 году концерн "Стирол", чьи производственные мощности расположены на оккупированной территории Донбасса, был выкуплен группой Ostchem Дмитрия Фирташа.

На данный момент основной бизнес Джона Хантсмана в Украине представлен киевским ООО "Хантсман-НМГ" — компания, через которую Huntsman International Corporation занимается реализацией химической продукции и материалов российского ЗАО "Хантсман-НМГ" (г. Обнинск).

СПРАВКА

Джон Хантсман родился 26 марта 1960 года в городке Пало-Альто, штат Калифорния. Его отец, Джон Хантсман-старший, стал основателем компании Huntsman Corporation — крупного производителя и поставщика химической продукции.

В 15 лет он бросил школу, чтобы выступать в составе рок-группы Wizard, где играл на клавишных.

Позже Хантсман отказался от планов продолжать музыкальную карьеру и поступил в университет штата Юта, однако, бросил его и в течение двух лет был миссионером мормонов на Тайване. После возвращения в США окончил университет штата Пенсильвания и получил степень бакалавра в области международной политики.

Хантсман, сам выросший в большой семье, стал отцом семерых детей, двое из которых приемные. В 1999 году он с женой удочерил китайскую девочку Грейси Мей, которую его супруга называет "самым лучшим рождественским подарком". В 2006 году пара удочерила девочку Ашу Баратхи из Индии.