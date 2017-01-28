Трамп переговорил с Меркель и Путиным: обсуждали вопрос Украины

Президент США Дональд Трамп провел телефонные разговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Он и выложил фото, сделанное во время телефонного разговора.

Сначала Трамп 45 минут разговаривал с Меркель. Звонок Путину продолжался 40 минут и в это время в Овальном кабинете вместе с Трампом находились вице-президент Майк Пенс, начальник аппарата Белого дома Райнс Прибус, советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн и советник по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

Пресс-служба Кремля сообщила, что Трамп и Путин обсуждали Ближний Восток, Иран и Украину.

"Обстоятельно обсуждены актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова. Затронуты также основные аспекты кризиса в Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям", — говорится в сообщении администрации президента РФ.

В конце пресс-служба Кремля написала, что "Дональд Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и ее гражданам".

Ранее в субботу Трамп провел телефонный разговор с премьером Японии Синдзо Абэ, в ходе которого он пригласил его посетить с визитом США 10 февраля.

После Путина президент США собирается позвонить президенту Франции Франсуа Олланду и премьеру Австралии.