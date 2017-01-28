Трамп переговорил с Меркель и Путиным: обсуждали вопрос Украины

28 января 2017, 23:00
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Президент США 45 минут разговаривал по телефону канцлером Германии, а потом чуть меньше длился разговор с Владимиром Путиным

Увеличить картинку Трамп в овальном кабинете во время телефонного разговора. Фото: Twitter Шона Спайсера

Президент США Дональд Трамп провел телефонные разговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Он и выложил фото, сделанное во время телефонного разговора.

Сначала Трамп 45 минут разговаривал с Меркель. Звонок Путину продолжался 40 минут и в это время в Овальном кабинете вместе с Трампом находились вице-президент Майк Пенс, начальник аппарата Белого дома Райнс Прибус, советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн и советник по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

Пресс-служба Кремля сообщила, что Трамп и Путин обсуждали Ближний Восток, Иран и Украину.

"Обстоятельно обсуждены актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова. Затронуты также основные аспекты кризиса в Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям", — говорится в сообщении администрации президента РФ.

В конце пресс-служба Кремля написала, что "Дональд Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и ее гражданам".

Ранее в субботу Трамп провел телефонный разговор с премьером Японии Синдзо Абэ, в ходе которого он пригласил его посетить с визитом США 10 февраля.

После Путина президент США собирается позвонить президенту Франции Франсуа Олланду и премьеру Австралии.

Раздел: >
Теги: дональд трамп , ангела меркель , владимир путин , сша

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.