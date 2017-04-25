Трамп перепроверит финансирование ООН

25 апреля 2017, 08:52
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

"Эффективность низкая", а "траты вышли из-под контроля". Так американский президент охарактеризовал деятельность ООН и предлагает пересмотреть бюджет организации.

Трамп перепроверит финансирование ООН | Экономика | Дело Увеличить картинку

Президент США Дональд Трамп заявил, что бюджет Организации Объединенных Наций (ООН) должен быть пересмотрен в сторону его уменьшения. "Мы должны внимательнее присмотреться к бюджету ООН", — заявил он в понедельник, 24 апреля, на встрече с послами 15 стран членов Совбеза ООН в Белом доме, отметив, что "траты вышли из-под контроля".

По мнению Трампа, эффективность ООН довольно низка, тогда как организация обладает "огромным потенциалом". "Члены ООН должны собраться, чтобы обсудить недостатки и раздутый бюджет", — подчеркнул он.

В начале апреля США прекратили финансирование Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) — агентства всемирной организации, которое помогает более чем 150 странам мира в вопросах планирования семьи, а также охраны здоровья матери и ребенка.

Сделано это было, поскольку агентство "поддерживает или участвует в программах принудительных абортов и недобровольной стерилизации", говорится в объяснении американских властей. Это был первый случай, когда администрация президента США Дональда Трампа прекратила финансирование какой-либо из программ ООН.

По материалам: Deutsche Welle
Раздел: >
Теги: дональд трамп , оон , сша

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Трамп перепроверит финансирование ООН | Экономика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читаемые в разделе
Второй тур выборов во Франции: пойдет ли Марин Ле Пен по стопам своего отца Второй тур выборов во Франции: пойдет ли Марин Ле Пен по стопам своего отца Порошенко обсудил с Тиллерсоном возможность размещения миротворцев ООН на Донбассе Порошенко обсудил с Тиллерсоном возможность размещения миротворцев ООН на Донбассе Трамп подписал указ "Покупай американское и нанимай американцев" Трамп подписал указ "Покупай американское и нанимай американцев"
Все новости
Комментируемые
1 Россию могут отстранить от участия в Евровидении в 2018 году 2 На порозі Третьої світової війни. Північнокорейські дилеми Дональда Трампа 3 "Султанат" Реджепа Эрдогана: как изменится Турция после референдума 4 Премьер Британии назначила досрочные выборы в парламент на июнь 5 Трамп подписал указ "Покупай американское и нанимай американцев"
Все новости
Видео
 5 лучших фильмов о финансовом кризисе
Премьеры недели — драма "Уна", комедия "Идеальные незнакомцы" и фильм ужасов "БайБайМэн"
Все видео
Фото
5 лучших фильмов о финансовом кризисе
5 лучших фильмов о финансовом кризисе
Премьеры недели — драма "Уна", комедия "Идеальные незнакомцы" и фильм ужасов "БайБайМэн"
Премьеры недели — драма "Уна", комедия "Идеальные незнакомцы" и фильм ужасов "БайБайМэн"
Все фото
Читайте также
Больше в разделе Украина
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.