Трамп подписал указ "Покупай американское и нанимай американцев"

19 апреля 2017, 08:44
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Новый указ президента США предусматривает разработку мер по ужесточению порядка выдачи рабочих виз иностранцам. А при госзакупках ведомства должны будут покупать больше американской продукции

Трамп подписал указ Увеличить картинку

Президент США Дональд Трамп подписал во вторник,18 апреля, указ под названием "Покупай американское и нанимай американцев". Текст распоряжения опубликован на сайте Белого дома.

Этим указом Трамп поручает министерствам юстиции, труда и нацбезопасности предложить меры по изменению порядка выдачи американских рабочих виз H-1B, чтобы избежать "мошенничества и злоупотреблений". По его мнению, сейчас такие визы выдаются "абсолютно случайным методом". "Они должны выдаваться наиболее высококвалифицированным и высокооплачиваемым специалистам и никогда не должны использоваться для замены американцев", — подчеркнул Трамп.

Ежегодно в США выдается около 85 тысяч рабочих виз H-1B, часто к ним прибегают высокотехнологичные компании из Кремниевой долины, отмечает агентство AFP.

Кроме того, указ предусматривает увеличение доли американских товаров в госзакупках по федеральным контрактам. По мнению Трампа, годами в США делались "безрассудные исключения" из этого правила.

По материалам: Deutsche Welle
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Теги: дональд трамп , сша

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