Трамп пообещал, что не будет спешить снимать санкции с России

28 января 2017, 09:41
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Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин проведут телефонные переговоры сегодня, 28 января в 19:00 по киевскому времени

Увеличить картинку Фото 163gorod.ru

В Вашингтоне пока считают преждевременным говорить о снятии санкций с России, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"О санкциях говорить пока слишком рано. Но мы рассчитываем на хорошие отношения со всеми странами, у нас могут быть замечательные отношения с Россией", — сказал он на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Терезой Мэй.

"Что касается России и Владимира Путина, то я надеюсь, что у нас будут фантастические отношения, это возможно. Мы посмотрим, что происходит. Я буду представлять американский народ с сильной позиции и со рвением. Если у нас будут хорошие отношения с Россией и другими странами, это будет хорошо", — сказал Д. Трамп.

Напомним, что Белый дом анонсировал, что президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин проведут телефонные переговоры сегодня, 28 января в 19:00 по киевскому времени. "Как это обычно бывает, во время таких бесед, стороны обменяются мнениями о ключевых параметрах двухсторонних отношений", — говорится в сообщении.

В ответ на это сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн предупредил президента Дональда Трампа, что если глава страны начнет процесс снятия санкций с России, он приложит все усилия, чтобы закрепить санкции как закон.

По материалам: РБК-Украина, Интерфакс-Украина
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Теги: сша , россия , санкции , дональд трамп , владимир путин , джон маккейн

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