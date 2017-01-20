Трамп собрал $ 90 млн на свою инаугурацию

20 января 2017, 17:20
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Общая сумма пожертвований на инаугурацию Трампа составила 90 миллионов долларов и побила рекорд Обамы, который собрал 43 миллиона в 2013 году и 55 миллионов в 2009 году

Трамп собрал $ 90 млн на свою инаугурацию | Политика | Дело Увеличить картинку

Комплекты билетов на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа стоили от 25 тысяч до 1 миллиона долларов.

Об этом свидетельствует информация президентского инаугурационного комитета.

Общая сумма пожертвований на инаугурацию Трампа составила 90 миллионов долларов и побила рекорд Обамы, который собрал 43 миллиона в 2013 году и 55 миллионов в 2009 году.

Эти суммы в документе фигурируют как пожертвования на инаугурацию. Предлагаются комплекты билетов стоимостью 1 млн долларов, 500 тысяч, 250 тысяч, 100 тысяч и 25 тысяч долларов. Цена зависит от количества билетов и ранга мероприятий.

Больше всего за участие в церемонии инаугурации Трампа заплатила корпорация Boeing — $1 млн, на втором месте компания Chevron. Чтобы поучаствовать в главном событии политической жизни США, они заплатили $500 тыс. Среди участников инаугурации — компании Coca Cola, AT & T, Verizon. Они заплатили от $ 100 до 500 тыс.

За это они получили возможность поужинать с Дональдом Трампом и его женой Меланией, вице-президентом Майком Пенсом и его женой, а также посетить торжественный прием, концерт с фейерверками, церемонию присяги, инаугурационный парад и бал.

За $100 тыс. участники кроме церемонии смогут подискутировать по вопросам политики и поужинать с другими членами кабинета Трампа.

За 25 тыс. долларов можно купить набор билетов для двух человек. Этот пакет включает только торжественный прием, церемонию присяги, концерт с фейерверками, парад и инаугурационный бал.

Критики отмечают, что процедура продажи билетов была непрозрачной. "Это идет вразрез с предвыборными обещаниями Трампа", — отмечает Фред Вертхеймер, президент беспартийный организации правительства подотчетности Democracy 21.

Известно, что сама церемония инаугурации оплачивается государством. Деньги, собранные Трампом на церемонию, пойдут на оплату торжественного приема, концерты и фейерверки. График инаугурации и всех мероприятий, связанных с ней, составляет новая администрация.

Как известно, 20 января новоизбранный президент Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс принесут присягу перед Капитолием. После присяги торжественный парад из более 8 тысяч участников проведет президента и вице-президента в Белый дом.

Напомним, от Украины на церемонию инаугурации поехали экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж. Юлия Тимошенко и некоторые местные чиновники будут только на ежегодном молитвенном завтраке 21 января.

По материалам: Украинская правда, Business Insider
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Теги: дональд трамп , президент , сша , барак обама

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Трамп собрал $ 90 млн на свою инаугурацию | Политика | Дело
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