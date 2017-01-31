Трамп уволил и.о. генпрокурора США после критики его антимигрантского указа

Исполняющая обязанности генпрокурора и министра юстиции США Сэлли Йейтс объявила, что юристы министерства не будут защищать миграционные ограничения, введенные указом президента страны Дональда Трампа, пока она находится на своей должности. Спустя несколько часов после этого она была отправлена в отставку решением главы государства. Трамп заявил, что она "предала министерство юстиции".

В качестве обоснования своих действий Йейтс указывала, что не уверена в законности указа. По ее словам, которые цитируют американские СМИ во вторник, 31 января, она не уверена, что защита скандального документа "согласуется с обязательством ведомства всегда искать справедливости". Белый дом отстранился от ее комментариев, назвав их "риторическими". В Вашингтоне также заявили, что Дональд Трамп действовал в рамках своих полномочий.

Сэлли Йейтс была назначена на должноcть генпрокурора экс-президентом Бараком Обамой, и вскоре ее сменит республиканец Джеф Сешнс, который сейчас ожидает утверждения со стороны Сената. Между тем, как отмечает The New York Times, только она, будучи самым высокопоставленным чиновником в министерстве юстиции, утвержденным Сенатом, имела право подписывать ордер на сбор информации внешней разведкой. Временно исполнять обязанности генпрокурора будет Дана Боэнте.

Кроме того, 30 января стало известно о недовольстве указом Трампа внутри Госдепартамента. Агентство Reuters сообщило о подготовке соответствующей служебной записки, в которой дипломаты называют распоряжение президента "контрпродуктивным", "наносящим вред образу США за рубежом" и "противоречащим ключевым американским ценностям".

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрация президента в курсе этой записки. "Этим бюрократам что-то не нравится? Мне кажется, они должны либо делать, как сказано, либо уходить", — прокомментировал Спайсер недовольство дипломатов.

Трамп на 120-дневный срок исключил прием беженцев, а также на 90 дней запретил въезд в страну гражданам семи стран — Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Йемена и Сирии. По заявлению Трампа, это необходимо для защиты США от террористических угроз. Его инициатива вызвала резкую критику как в США, так и по всему миру.