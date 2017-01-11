Трамп: Я заставлю Путина больше уважать Америку

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что заставит Россию уважать Соединенные Штаты.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в среду.

"Россия будет уважать нас больше во время моего президентского срока. Китай, Япония и Мексика тоже будут уважать нас гораздо больше", — заявил Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

"Вы очень ошибаетесь, если думаете Хиллари будет жестче к Путину, чем я. Хотя если я нравлюсь Путину, то это я считаю большим преимуществом, а не помехой", — сказал Трамп.

Много вопросов касались хакерских атак на сервера демократов во время избирательной кампании.

Дональд Трамп впервые согласился, что Россия осуществляла хакерские атаки на США.

"Я думаю, что это была Россия. Но никто не мешал демократам защитить свои сервера. Мы тоже знали о возможных хакерских атаках, то наши сервера были защищены лучше", — сказал Трамп, уточнив, что Штаты слабо защищены от атак хакеров.

Также он заявил, что США и России нужно дать шанс на улучшение отношений,

"Если Путину нравится Трамп, то это я считаю активом, а не пассивом. Потому что у нас с Россией ужасные отношения. Нам нужно дать шанс", — сказал Трамп.

Также во время пресс-конференции президент отказался отвечать на вопросы журналистов от CNN и Buzzfeed, обвинив в распространении фейков.

"Когда спецслужбы и СМИ распространяют ложь — это как в нацистской Германии", — заявил Трамп.

Напомним, сегодня американский телеканал CNN сообщил, что разведка США проинформировала уходящего президента Барака Обаму о том, что российские спецслужбы могут располагать компроматом на Дональда Трампа, касающемся его личной жизни и финансов.

Дональд Трамп отверг все обвинения, сравнив журналистов с нацисткой Германией.