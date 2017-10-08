Турция начинает военную операцию в одной из провинций Сирии

08 октября 2017, 14:48
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В рамках договоренностей, достигнутых в Астане, Турция совместно с Россией намерена создать зону деэскалации в провинции Идлиб

Турция начинает военную операцию в одной из провинций Сирии | Политика | Дело Увеличить картинку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в сирийской провинции Идлиб, которая контролируется джихадистами. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

"На данный момент в Идлибе проводится серьезная операция, и она будет продолжена", — сказал Эрдоган, добавив, что операция направлена ​​на обеспечение безопасности в провинции.

Слухи о начале турецкой операции ходили уже несколько недель. Анкара вместе с Россией готовится к созданию так называемой зоны деэскалации в Идлибе соответствии с решением мирных переговоров в Астане, направленных на прекращение гражданской войны в Сирии.

После речи Эрдогана спросили, входили ли турецкие солдаты в Идлиб для операции, на что он ответил, что в настоящее время операцию проводит "Свободная сирийская армия" (FSA).

"В настоящее время FSA проводит операцию, а наших солдат там нет", — сказал Эрдоган, добавив, что название операции будет объявлено ​​позже.

Говоря о том, что турецкие вооруженные силы поддерживают операцию из-за границы Турции, Эрдоган также отметил, что Россия обеспечивает воздушную поддержку.

Идлиб в значительной степени контролируется группировкой "Хаят Тахрир аль-Шам" (HTS), ранее тесно связанной с "Аль-Каидой". Ранее эта группа называлась "Фронт-ан-Нусра".

HTS не является участником соглашения, заключенного между Россией, Турцией и Ираном для создания безопасной зоны в провинции, одной из четырех таких "зон деэскалации" по всей стране.

Эрдоган отметил, что операция в Идлибе является продолжением операции "Щит Евфрата" на севере Сирии, начавшейся 24 августа 2016 с целью очистки границы Турции от боевиков ИГИЛ.

"Нам надо помочь нашим братьям, которые прибыли в Идлиб после побега из Алеппо. Мы не отпустим их. Необходимые шаги были сделаны, и они продолжаются. Мы никогда не позволим создать террористический коридор вдоль нашей границы с Сирией", — сказал он.

По материалам: Европейская правда
Раздел: >
Теги: турция , сирия , реджеп эрдоган

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Турция начинает военную операцию в одной из провинций Сирии | Политика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читаемые в разделе
Российские хакеры похитили данные по киберзащите Агентства нацбезопасности США — WSJ Российские хакеры похитили данные по киберзащите Агентства нацбезопасности США — WSJ Парламент Каталонии рассмотрит декларацию независимости 9 октября Парламент Каталонии рассмотрит декларацию независимости 9 октября 1 США планируют выслать из страны почти две трети кубинских дипломатов США планируют выслать из страны почти две трети кубинских дипломатов
Все новости
Комментируемые
1 Парламент Каталонии рассмотрит декларацию независимости 9 октября 1 2 Нападение в Марселе: двое погибших 3 Референдум в Каталонии: уже 330 пострадавших от действий полиции 4 В мире осудили действия полиции на референдуме в Каталонии 5 Консул Украины в Барселоне не советует украинцам участвовать в беспорядках
Все новости
Видео
 Слушать подано: гастрольное меню зарубежных звезд в октябре-декабре
Бредущий в тоске: о фантастической ленте "Бегущий по лезвию 2049"
Все видео
Фото
Слушать подано: гастрольное меню зарубежных звезд в октябре-декабре
Слушать подано: гастрольное меню зарубежных звезд в октябре-декабре
Бредущий в тоске: о фантастической ленте "Бегущий по лезвию 2049"
Бредущий в тоске: о фантастической ленте "Бегущий по лезвию 2049"
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.