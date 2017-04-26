Турция передумала вступать в ЕС

Турция не будет ждать вечно у "ворот Европы" и готова отказаться от переговоров о вступлении в Европейский Союз, если будет сохраняться рост "исламофобии и враждебности" со стороны некоторых государств-членов ЕС. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает Reuters.

"В Европе все стало очень серьезно с точки зрения масштабов исламофобии. ЕС закрывает свои двери перед Турцией, а Турция не закрывает свои двери ни перед кем", — сказал он.

Эрдоган также заявил, что Турция и так ждет долго, подразумевая договор от 1963 года, в котором рассматривается долгосрочная цель членства Турции в объединенной Европе.

"Мне очень интересно, как ЕС собирается действовать", — сказал он, критикуя государства Евросоюза, которые призвали прекратить переговоры о вступлении. Однако добавил, что Анкара по-прежнему готова к переговорам.

"Нет ничего что бы мы не были готовы сделать, как только они попросят. Все, что они пожелают мы делаем. Но до сих пор они держат нас за дверью", — сказал Эрдоган.

Комментируя президентские выборы во Франции, Эрдоган заявил, что "одна или две страны не могут поддерживать ЕС живым", подразумевая заявления кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен о возможном выходе страны из состава ЕС в случае ее избрания.

"Вам (ЕС - ред.) нужна такая страна, как Турция, другая страна, символизирующая разные веры. Но государства-члены, похоже, не осознают этого факта. Они считают трудным принять такую страну, как Турция", — сказал он.

21 апреля еврокомиссар по политике добрососедства и переговоров о расширении Йоханнес Хан заявил, что отношения между Брюсселем и Анкарой подошли "к точке невозврата".