Турция передумала вступать в ЕС

26 апреля 2017, 08:15
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Анкара готова отказаться от вступления в ЕС из-за роста "исламофобии и враждебности". Однако, по мнению Эрдогана, ЕС нужна такая страна, как Турция

Турция передумала вступать в ЕС | Политика | Дело Увеличить картинку

Турция не будет ждать вечно у "ворот Европы" и готова отказаться от переговоров о вступлении в Европейский Союз, если будет сохраняться рост "исламофобии и враждебности" со стороны некоторых государств-членов ЕС. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает Reuters.

"В Европе все стало очень серьезно с точки зрения масштабов исламофобии. ЕС закрывает свои двери перед Турцией, а Турция не закрывает свои двери ни перед кем", — сказал он.

Эрдоган также заявил, что Турция и так ждет долго, подразумевая договор от 1963 года, в котором рассматривается долгосрочная цель членства Турции в объединенной Европе.

"Мне очень интересно, как ЕС собирается действовать", — сказал он, критикуя государства Евросоюза, которые призвали прекратить переговоры о вступлении. Однако добавил, что Анкара по-прежнему готова к переговорам.

"Нет ничего что бы мы не были готовы сделать, как только они попросят. Все, что они пожелают мы делаем. Но до сих пор они держат нас за дверью", — сказал Эрдоган.

Комментируя президентские выборы во Франции, Эрдоган заявил, что "одна или две страны не могут поддерживать ЕС живым", подразумевая заявления кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен о возможном выходе страны из состава ЕС в случае ее избрания.

"Вам (ЕС - ред.) нужна такая страна, как Турция, другая страна, символизирующая разные веры. Но государства-члены, похоже, не осознают этого факта. Они считают трудным принять такую страну, как Турция", — сказал он.

21 апреля еврокомиссар по политике добрососедства и переговоров о расширении Йоханнес Хан заявил, что отношения между Брюсселем и Анкарой подошли "к точке невозврата".

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Теги: турция , реджеп эрдоган , евросоюз

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Турция передумала вступать в ЕС | Политика | Дело
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