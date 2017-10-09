Турция приостанавливает выдачу неиммиграционных виз американцам

09 октября 2017, 08:31
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Ранее о прекращении выдачи неиммиграционных виз заявило посольство США в Турции

Турция приостанавливает выдачу неиммиграционных виз американцам | Политика | Дело Увеличить картинку

Посольство Турции в Соединенных Штатах заявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам через несколько часов после аналогичного заявления США. Об этом свидетельствует сообщение турецкого посольства, размещенное в Twitter. Согласно заявлению, выдача турецких виз американцам прекращается во всех дипломатических представительствах в США.

"Последние события заставили правительство Турции пересмотреть вопрос об обязательствах правительства США в отношении безопасности дипмиссий Турции и их персонала. Чтобы свести к минимуму количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех турецких дипмиссиях в США", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее посольство Соединенных Штатов Америки в Турции сообщило, что прекращает все услуги, связанные с выдачей неиммиграционных виз, в этой стране после ареста турецкими властями местного работника консульства США в Стамбуле.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: сша , турция , виза

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Турция приостанавливает выдачу неиммиграционных виз американцам | Политика | Дело
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