Турция приостанавливает выдачу неиммиграционных виз американцам

Посольство Турции в Соединенных Штатах заявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам через несколько часов после аналогичного заявления США. Об этом свидетельствует сообщение турецкого посольства, размещенное в Twitter. Согласно заявлению, выдача турецких виз американцам прекращается во всех дипломатических представительствах в США.

"Последние события заставили правительство Турции пересмотреть вопрос об обязательствах правительства США в отношении безопасности дипмиссий Турции и их персонала. Чтобы свести к минимуму количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех турецких дипмиссиях в США", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее посольство Соединенных Штатов Америки в Турции сообщило, что прекращает все услуги, связанные с выдачей неиммиграционных виз, в этой стране после ареста турецкими властями местного работника консульства США в Стамбуле.