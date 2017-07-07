Турция продолжит отстаивать права крымских татар — замминистра иностранных дел Турции

07 июля 2017, 08:42
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Поддержка Турцией Украины будет включать также определенные кредитные линии, гуманитарную помощь, но в первую очередь — турецкие инвестиции в частный сектор

Турция продолжит отстаивать права крымских татар — замминистра иностранных дел Турции | Политика | Дело Увеличить картинку

Турция выступает в защиту норм международного права и продолжит отстаивать права всех жителей Крыма и в частности крымских татар на фоне незаконной оккупации Россией территории Украины.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз, выступая на конференции по вопросам реформ в Украине в Лондоне, передает Anadolu.

"Что касается Крыма, мы будем оставаться на стороне международного права и выступать за права всех крымчан и в частности крымских татар", — сказал он.

Кроме того, Йылдыз подчеркнул, что Турция твердо убеждена в том, что "хорошо реформированная, единая и независимая Украина, сохраняющая свою территориальную целостность, в том числе и Крым, нужна всему региону". Он также отметил достижения Украины с 2014 года и сообщил, что Турция и в дальнейшем будет продолжать поддерживать Украину, "включая стратегический план, представленный премьер-министром Гройсманом".

"Эта поддержка будет включать, среди прочего, также определенные кредитные линии, гуманитарную помощь, но в первую очередь — турецкие инвестиции в частный сектор", — добавил представитель Турции.

Напомним, Комитет по политическим вопросам и безопасности парламентской ассамблеи ОБСЕ подготовил для рассмотрения резолюцию с призывом о деоккупации Крыма и Донбасса.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: турция , оккупация крыма , крымские татары

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Турция продолжит отстаивать права крымских татар — замминистра иностранных дел Турции | Политика | Дело
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