Ученые предупредили о "землетрясении века"

02 мая 2017, 17:00
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Эпицентр землетрясения прогнозируется в городе Вальпараисо, который находится в 100 км от Сантьяго (Чили)

Ученые предупредили о Увеличить картинку

Столица Чили Сантьяго может стать жертвой мощнейшего землетрясения с минимальной магнитудой 8,3 уже в ближайшее время. Об этом говорится в исследовании французских и чилийских исследователей, опубликованном в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Сообщается, что причиной нового землетрясения станет погружение океанической плиты Наска под Южно-Американскую плиту, которое происходит со скоростью около 8 см в год. Однако в районе столицы Чили этот процесс замедляется в результате трения литосферных плит. Отставание в 4,5 м в глубине погружения океанской коры под континентальную каждые 70 лет наверстывается в ходе мощных землетрясений.

По данным ученых, эпицентр землетрясения прогнозируется в городе Вальпараисо, который находится в 100 км от Сантьяго.

Вероятность землетрясения в 2017 году оценивается в 3%, что в два-три раза выше нормы, а со временем риски катастрофы будут только возрастать. Отметим, самое мощное землетрясение в истории произошло в 570 км к югу от Сантьяго в 1960 году. Тогда была зафиксирована магнитуда в 9,5.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: чили , землетрясение

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