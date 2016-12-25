Угонщикам самолета на Мальте предъявлены официальные обвинения

25 декабря 2016, 16:53
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Мальтийский суд предъявил официальные обвинения двум ливийцам, угнавшим самолет из Ливии на Мальту.

Угонщикам самолета на Мальте предъявлены официальные обвинения | Политика | Дело Увеличить картинку

Муса Саха и Ахмед Али заявили в суде, что считают себя невиновными. Перед судом они предстали в бронежилетах. Если они будут признаны виновными, им грозит пожизненное заключение.

Самолет авиакомпании Afriqiyah Airways был угнан ими на Мальту в пятницу. После нескольких часов переговоров угонщики сдались.

Пассажиры и экипаж самолета вернулись в Ливию в субботу.

Саха и Али обвиняются, среди прочего, в хранении муляжей огнестрельного оружия, применении насилия по отношению к человеку на борту самолета, захвате заложников, угрозах применения насилия и попытке подорвать финансовую и экономическую стабильность правительства.

Представители Afriqiyah Airways заявляют, что угонщики самолета изначально хотели отправиться в Рим, но были вынуждены приземлиться на Мальте из-за нехватки горючего.

По материалам: BBC
Раздел: >
Теги: самолет, ливия

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Угонщикам самолета на Мальте предъявлены официальные обвинения | Политика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.27
EUR EUR - - 27.44
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.09 12.87
Киевская область 20.78 12.38
Львовская область 20.68 12.33
Читаемые в разделе
После осуждения Украиной политики Израиля в ООН, Нетаньяху отменил визит Гройсмана После осуждения Украиной политики Израиля в ООН, Нетаньяху отменил визит Гройсмана США объявили о крупнейшем с 1972 года возврате территорий Японии США объявили о крупнейшем с 1972 года возврате территорий Японии В Южной Корее начался суд над подругой президента Цой Сун Силь В Южной Корее начался суд над подругой президента Цой Сун Силь
Все новости
Комментируемые
1 В Иордании вооруженные люди захватили заложников в средневековом замке,девятеро погибших (дополнено) 2 В Южной Корее начался суд над подругой президента Цой Сун Силь 3 В России разбился военный самолет 4 Венесуэла отложила изъятие самой крупной купюры из-за беспорядков 5 Совет ЕС продлил антироссийские санкции
Все новости
Видео
 Пожар на рынке сэконд-хэнда у станции "Лесная" в Киеве повредил оборудование метро — пресс-служба
Владимир Зеленский и "Квартал 95" сняли фильм, опоздавший на десять лет — о "Слуге народа 2"
Все видео
Фото
Пожар на рынке сэконд-хэнда у станции "Лесная" в Киеве повредил оборудование метро — пресс-служба
Пожар на рынке сэконд-хэнда у станции "Лесная" в Киеве повредил оборудование метро — пресс-служба
Владимир Зеленский и "Квартал 95" сняли фильм, опоздавший на десять лет — о "Слуге народа 2"
Владимир Зеленский и "Квартал 95" сняли фильм, опоздавший на десять лет — о "Слуге народа 2"
Все фото
Популярные теги
3G сирия россия сша украина авиакатастрофа германия израиль оон италия самолет черное море теракт ливия война с россией банки владимир гройсман дональд трамп молдова игорь додон мигранты ангела меркель игил
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2016 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.