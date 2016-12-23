Угонщики захватили ливийский самолет: все заложники уже на свободе

23 декабря 2016, 16:42
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Захваченный самолет приземлился в аэропорту Мальты

Угонщики захватили ливийский самолет: все заложники уже на свободе | Происшествия | Дело Увеличить картинку

16:40 Все пассажиры и экипаж покинули самолет. Вместе с последней группой из самолета вышли и двое угонщиков.

"Угонщики сдались, их обыскали и взяли под стражу", — написал премьер Мальты Джозеф Мускат.

15:00 Освободили первую группу из 25 пассажиров, включая женщин и детей, сообщает премьер-министр Мальты.

Самолет A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways захвачен угонщиками. Авиалайнер, выполнявший перелет по внутреннему маршруту, приземлился в аэропорту Мальты.

На борту самолета, следовавшего из ливийского города Себа в Триполи, находятся 118 человек (111 пассажиров и 7 членов экипажа), сообщает мальтийское издание.

Какие требования выдвигают угонщики, пока неизвестно. Но сообщается, что угонщики угрожали взорвать самолет.

По данным СМИ, самолет захвачен одним угонщиком, предположительно, вооруженным ручной гранатой.

Угонщик, сторонник Муаммара Каддафи, объявил, что готов отпустить всех находящихся на борту, если его требования будут выполнены. Какие требования выдвигает захвативший самолет, пока не сообщается.

Другие мальтийские СМИ, включая сайт телеканала TVM, сообщают о двух угонщиках на борту ливийского самолета.

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Теги: авиация, терроризм, ливия

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Угонщики захватили ливийский самолет: все заложники уже на свободе | Происшествия | Дело
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