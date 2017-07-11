Украина может заключить с НАТО субстантивный договор — Столтенберг

Украина должна идти в НАТО с помощью "субстантивного партнерства". Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью "112 International Insight".

"У нас дискуссия по этому поводу (членства Украины в НАТО, — ред.) По моему мнению, это важно. И в Украине есть механизмы, и она должна идти в НАТО с помощью того, что мы называем "субстантивное партнерство", и мы сможем сделать гораздо больше вместе. Важно сосредоточиться на действиях, как укрепить украинские оборонные институты, помочь в модернизации вооружения", — сказал он.

Как сообщлось ранее, НАТО не видит непосредственной военной угрозы в учениях российских военных, которые пройдут в Беларуси в сентябре этого года. "Мы будем наблюдать за учениями "Запад". Все страны имеют право тренировать свои Вооруженные силы, но для нас важно, чтобы это происходило прогнозируемо и в соответствии с международными обязательствами. В частности, подписанными в Вене документами — это договоренности, по которым, в том числе, Россия согласилась на прозрачное наблюдение за масштабными военными учениями", — заявил он. Также Столтенберг призвал Россию уважать Венское соглашение, которое "способствует тому, чтобы соблюдались прозрачность и предсказуемость военных учений".

Напомним, РФ должна прекратить все проявления гибридной войны против Украины.