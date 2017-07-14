Украина предоставила ЕС доказательства действий России в обход санкций — замглавы АП

Во время саммита Украина — ЕС украинская сторона представила европейским странам доказательства того, что РФ действует в обход санкций.

Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев в четверг, 13 июля, в эфире "5 канала".

"Мы привлекли внимание к фактам того, что Россия через некоторые страны ЕС пытается обойти санкционный режим. Поэтому мы обратили внимание на необходимость устранения этих пробелов в санационном режиме и в связи с этим передали документы, в которых были четко выписаны факты, когда Россия обходит европейский санкционный пакет", — рассказал Елисеев.

Он также сообщил, что Украина приветствовала продление действующих санкций ЕС против России. "Мы приветствовали единственную позицию ЕС в контексте соблюдения продления санкций в части Донбасса и продолжение их на пол года, а также продление на год (до лета следующего года) так называемого Крымского пакета санкций", — добавил Елисеев.