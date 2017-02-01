Украина возглавила Совбез ООН

Украина с сегодняшнего дня возглавила Совет безопасности (Совбез) Организации Объединенных Наций (ООН) на один месяц — председательство продлится на протяжении февраля.

В ходе председательства Украины в Совбезе 13 февраля будет рассмотрен вопрос защиты объектов критической инфраструктуры, 21 февраля — вопрос урегулирования конфликтов в Европе.

В январе в Совбезе ООН председательствовала Швеция.

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов Организации. Великобритания, Китай, Франция, Россия и США являются постоянными членами Совбеза. Еще десять непостоянных членов избираются Генеральной Ассамблеей на два года. Каждый год проводится замена пяти из них. Непостоянные члены Совбеза избираются большинством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании членов Генассамблеи. Украину избрали временным членом Совбеза ООН в октябре 2015 года. В ходе голосования наша страна получила 177 голосов при 118 необходимых. Вместе с Украиной в Совбез ООН были также избраны Сенегал, Япония, Египет и Уругвай.

Глава Совета Безопасности ООН определяет повестку дня заседаний и представляет Совбез в других органах ООН и международных организациях. Президент имеет право делать заявления и ноты, используемые как декларация о намерениях, которые потом весь Совет Безопасности может принять. Отметим, после Украины председательство в Совбезе будет идти в таком порядке: Великобритания, США, Уругвай, Боливия, Китай, Египет, Эфиопия, Франция, Италия, Япония.

Министерство иностранных дел считает, что председательство Украины в Совете безопасности ООН способствует укреплению к ней доверия.