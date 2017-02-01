Украинцам станет сложнее получить визу в США — указ Трампа

Антимиграционный указ Трампа осложнит жизнь украинцам, пишет Ракурс.

Как сообщает на своем сайте посольство США в Украине, процедура получения виз для граждан Украины изменилась.

Причиной этого стал указ президента США Дональда Трампа, который затрудняет получение иностранцами виз в Соединенные Штаты.

Согласно тексту указа, подписанного 27 января, лица, обращающиеся за повторным получением неиммиграционных виз, срок действия предыдущих виз которых истек более 12 месяцев назад, теперь не могут воспользоваться процедурой обновления визы без личного собеседования.

"Все заявители, которые не отвечают всем требованиям процедуры обновления визы по почте, должны назначать собеседование для обращения за неиммиграционной визой", — говорится в указе.

Ранее восстановить визу можно было в упрощенном режиме в течение 47 месяцев после окончания предыдущей, воспользовавшись услугами почты.

Как сообщалось ранее, суд разрешил прибывшим 29 января в США мигрантам игнорировать указ Трампа. Судья Федерального окружного суда Нью-Йорка Энн Доннелли удовлетворила иск Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU). По данным союза, решение затронуло до 200 человек, находящихся в транзитных зонах аэропортов.