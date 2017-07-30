Украинцы не пострадали во время стрельбы в ночном клубе Германии

Вооруженное нападение произошло утром в воскресенье, 30 июля В немецком городе Констанц среди пострадавших в результате стрельбы в ночном клубе нет граждан Украины. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"По информации полиции Констанц (Баден-Вюртемберг), среди пострадавших в результате стрельбы граждан Украины нет", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Констанц (Германия) 34-летний мужчина открыл стрельбу в ночном клубе, в результате чего погибли 3 человека, еще несколько ранены.

"34-летний мужчина в ночном клубе в Констанц открыл стрельбу рано утром в воскресенье, в 04:30. Был убиты три человека, еще несколько получили ранения", — говорится в сообщении.

Сообщается, что предполагаемый преступник был ранен в перестрелке с полицейскими, и позже скончался в больнице от полученных ранений. Также один из полицейских получил огнестрельное ранение.