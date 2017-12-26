Уоррен Баффет выиграл десятилетний спор на $1 млн

В конце 2017 года подойдет к завершению пари, которое десять лет назад заключили один из самых богатых людей мира, "инвестгуру" и глава Berkshire Hathaway​ Уоррен Баффет с инвесторами из компании Protégé Partners. Ставкой в споре стал $1 млн. Тогда каждая сторона купила за $640 тыс. казначейскую облигацию США, стоимость которой по истечении десяти лет достигнет $1 млн. Эта сумма пойдет на благотворительные цели, независимо от исхода спора.

Суть спора такова: Баффет утверждал, что самая выгодная инвестиция в Америке — это просто вкладываться в фондовый индекс широкого рынка S&P 500, а его оппоненты — что они придумают такие хедж-фонды (туда акции отбираются вручную), которые обойдут S&P 500 на дистанции в десять лет.

"В годовом отчете Berkshire 2005 года я утверждал, что активное управление инвестициями профессионалами за определенный период времени окажется менее прибыльным, чем любителями, которые ничего не делали. Я объяснил, что солидные выплаты разнообразным "помощникам" оставят их клиентов — опять же, в совокупности — в худшем положении, чем любителей, которые просто вложили деньги в низкозатратный индексный фонд, которым не управляют", — писал Баффет в письме акционерам компании Berkshire Hathaway Inc. в 2016 году.

Десять лет назад Баффет предложил кому-нибудь из инвесторов, работающих с хедж-фондами, пари на эту тему. На него откликнулся руководитель Protégé Partners Тед Сайдес. В итоге они оба вложили по 330 тысяч долларов — Баффет в индексный фонд Vanguard 500, основанный на индексе S&P 500, а Protégé Partners — в пять фондов, инвестировавших в общей сложности в сто хедж-фондов, управляемых профессионалами. Проигравший должен отдать миллион долларов на благотворительность.

В 2016 году Уоррен Баффет писал, что по итогам девяти лет он явно выигрывает — за прошедшее время доходность в индексном фонде превысила 85%, в то время как средняя доходность пяти "фондов фондов" составила около 22%.

"Я уверен, что в большинстве случаев менеджеры на обоих уровнях [хедж-фондов и вышестоящих фондов] — честные и умные люди. Но для их инвесторов результаты оказались печальными — по-настоящему печальными", — писал Баффет. Он отметил, что менеджеры хедж-фондов могут получать значительную прибыль даже в случае неудачных инвестиций. По его оценкам, за девять лет спора менеджерам досталось около 60% всей прибыли, полученной этими пятью фондами.

Тед Сайдес в мае 2017 года признал поражение. При этом он отметил, что выигрыш Баффета связан не только с большими гонорарами менеджеров. Он указал, в частности, на то, что выбранный Баффетом индекс S&P 500 ориентирован на крупные американские компании, которые показывали рост в последние годы; хедж-фонды же больше ориентированы на международные компании — и индексы, в которые включены схожие компании, показали рост, похожий на рост хедж-фондов. Он также заметил, что на снижающемся рынке прибыль инвесторов хедж-фондов обычно больше, чем у инвесторов индексных фондов.

Другой менеджер Protégé Partners Джефф Таррант добавил, что в каком-то смысле считает себя победителем, поскольку из-за пари смог на протяжении десяти лет обедать с Баффетом.

Официальных результатов спора пока нет — у Protégé Partners есть еще неделя. Cкорее всего, выигрыш Баффета будет еще более впечатляющим, чем по итогам 9 лет: S&P 500 вырос за 2017 г. почти на 20% и обновил исторический максимум. Президентство Дональда Трампа сильно оживило фондовый рынок. Всего за 10 лет S&P 500 вырос на 80%.

На фоне завершения спора с Сайдесом Баффет сделал еще один смелый прогноз. По его словам, индекс Dow Jones в течение следующих ста лет достигнет миллиона пунктов, то есть вырастет в 40 раз. Сто лет назад индекс был примерно в 300 раз меньше (81 пункт).

Ранее сообщалось, что летом 2017 года Уоррен Баффет продал право пообедать с собой за $2,67 млн.