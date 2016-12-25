В 2017 году Германия увеличит число высланных за пределы страны мигрантов — глава МВД

25 декабря 2016, 11:30
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В 2017 году число покинувших Германию мигрантов должно сильно увеличиться, заявил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер в интервью газете Bild am Sonntag

В 2017 году Германия увеличит число высланных за пределы страны мигрантов — глава МВД | Политика | Дело Увеличить картинку

По его словам, в этом году показатель вырос во многом благодаря упрощению процедуры добровольного выезда. На эти цели предусмотрено дополнительно выделить 40 млн евро, добавил министр, передает DW.

Кроме того, де Мезьер вновь повторил свое предложение ограничить доступ к социальным выплатам и ускорить депортацию тех мигрантов, личности которых сложно установить и которые не оказывают содействия в этом.

Де Мезьер также заявил, что режим усиленного пограничного контроля на границе с Австрией, истекающий в феврале 2017 года, будет продлен "на многие месяцы". Ранее он называл эту границу "критическим участком нелегальной миграции в Германию".

Напомним, в Германию за последние годы прибыли около миллиона иммигрантов. В одном лишь 2015-м году 900 тыс. человек попытались получить статус беженца. В стране действуют программы, направленные на предоставление мигрантам убежища и помощь в адаптации на новом месте.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что части мигрантов придется покинуть Германию.

По материалам: Левый берег
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Теги: германия, мигранты, ангела меркель

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В 2017 году Германия увеличит число высланных за пределы страны мигрантов — глава МВД | Политика | Дело
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