В Алтае упал вертолет с чиновниками на борту

В Алтайской республике (РФ) над озером Телецкое потерпел крушение вертолет Robinson, на борту которого, по предварительным данным, находились 5 человек, среди которых бывший вице-премьер республики Анатолий Банных. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщает "Интерфакс".

Указано, что пилотом вертолета мог быть один из руководителей Heliport Moscow Дмитрий Ракицкий. На борту также находилась его жена Елена и двое их детей. Кроме того, по данным агентства, в полет отправилась заместитель гендиректора Heliport Moscow по продаже Мария Козинцева.

Схожей информацией владеет Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА). По данным организации, на борту находились пять человек: Дмитрий Ракицкий (пилот), Елена Ракицкая, Анатолий Банных, Мария Козинцева и Глеб Вореводин. В организации отметили, что Robinson R66, который потерпел крушение, не был экскурсионным, а маршрут пролегает над территорией Алтайского заповедника.

По информации АОПА, на борту не было несовершеннолетних пассажиров.

Как известно, Банных был среди четырех пассажиров, которые выжили после крушения Ми-171, разбившегося на Алтае 9 января 2009 года. Тогда в катастрофе погибли семь человек, в числе которых полпред президента России в Госдуме Александр Косопкин. Следствие позже установило, что с вертолета велась охота на архара. Тогда вертолет столкнулся со склоном горы Черная из-за ошибки пилотирования.

Поисковая операция в Республике Алтай на месте крушения вертолета Robinson начнется утром в понедельник, 13 февраля. Об этом сообщили в пресс-центре главного управления МЧС России, передает "Интерфакс".

По информации агентства, пока со всей Сибири стягивают тяжелую и глубоководную технику, которая примет участие в поисках. "Очень сложно пока сказать, что же именно там произошло — жесткая посадка или падение. Нам позвонил очевидец и сказал, что видел, как падает вертолет. Мы даже пока не знаем, куда именно он упал — в воду или в тайгу: там горная, таежная местность", — рассказали изданию в МЧС.

Согласно информации на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Robinson в Республике Алтай по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Связь с вертолетом в настоящий момент отсутствует.

