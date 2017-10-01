В Австрии запретили носить паранджу

01 октября 2017, 13:14
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Запрет касается как предметов одежды мусульманских женщин, которые закрывают лицо, так и разного рода масок и спецсредств

В Австрии запретили носить паранджу | Общество | Дело Увеличить картинку

С сегодняшнего дня, 1 октября, в Австрии официально запрещено носить в общественных местах платки или головные уборы, полностью закрывающие лицо. Прежде всего, запрет касается таких мусульманских традиционных предметов одежды как никаб.

Согласно тексту закона, главный убор не должен закрывать лицо от линии волос до подбородка. Нарушителям новых правил грозит штраф в размере 150 евро.

Кроме традиционных мусульманских головных уборов запретили также медицинские и клоунские маски, балаклавы и респираторы. Вместе с тем, их можно носить по медицинским показаниям, во время выполнения профессиональных обязанностей, на народных гуляниях и карнавалах.

Особое внимание внедрению запрета австрийские правоохранители намерены уделить в аэропорту Вены. Как сообщили в полиции Австрии, для информирования о новых правилах и слежения за их соблюдением в аэропорту будут задействованы дополнительные силы полиции. Министерство внутренних дел Австрии распространило брошюры с информацией о новых правилах различными языками, включая арабский.

Мусульманская община осудила закон, заявив, что лишь незначительное количество австрийских мусульманок носит никаб и бурку. Согласно подсчетам, это всего лишь 150 женщин на всю страну.

В августе суд в американском штате Калифорния обязал город Лонг-Бич заплатить мусульманке Кирсти Пауэлл, с которой в полицейском участке сорвали хиджаб, $85 тысяч.

По материалам: УНИАН
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Теги: австрия , мусульманство , одежда

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В Австрии запретили носить паранджу | Общество | Дело
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