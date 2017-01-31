В Австрии запретят носить никаб и бурку и введут "контракт об интеграции"

Власти Австрии объявили о намерении запретить носить в общественных местах предметы одежды, полностью скрывающие лицо, — такие как бурка и никаб, пишет "Медуза" со ссылкой на BBC News и CNN.

Запрет будет действовать, в частности, в школах и в судах. Как сообщает CNN, решение вступит в силу после одобрения парламентом.

Запрет содержится в подготовленной коалиционным правительством программе реформ, которые предполагается провести в ближайшие полтора года. Документ предполагает, в частности, требовать от беженцев подписания "контракта об интеграции и декларации ценностей".

Кроме того, правительство намерено обязать госслужащих носить "религиозно нейтральную" одежду, что критики рассматривают как попытку запретить ношение мусульманских платков.

Никаб — женский головной убор, закрывающий лицо с узкой прорезью для глаз. Рис. с сайта bbc.com

Бурка — покрывало, которое закрывает тело с головой, для глаз в нем оставляют затянутую сеткой прорезь. Рис. с сайта bbc.com

Меры воспринимаются как попытка ответить на рост популярности праворадикальной "Партии свободы", кандидат от которой проиграл президентские выборы с минимальным отставанием.

Ношение закрывающих лицо предметов одежды уже запрещено в нескольких странах Евросоюза, в том числе во Франции и Бельгии, в некоторых регионах Швейцарии и Испании. Введение такого запрета рассматривает парламент Нидерландов.