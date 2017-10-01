В Барселоне уже 38 человек пострадали в стычках с полицией

38 человек получили ранения в результате действий полиции, пресекающей проведение референдума о независимости автономии, признанного Мадридом незаконным.

"Каталанские экстренные службы оказали помощь 38 пострадавшим, раненым из-за карательных мер испанских властей", — говорится в сообщении на странице каталонской администрации в "Твиттере".

Ранее сообщалось, что испанская полиция в воскресенье использовала шумовые гранаты и резиновые пули для разгона желающих проголосовать на референдуме о самоопределении Каталонии.

Мэр Барселоны Ада Колау заявила в воскресенье, что премьер-министр Испании Мариано Рахой должен покинуть свой пост в связи с неоправданными мерами испанских правоохранителей против участников референдума в Каталонии.

"Действия полиции против мирного населения должны быть прекращены. Сегодня в Каталонии и по всей стране мы обязаны этого требовать. Рахоя в отставку", — приводит слова мэра на ее странице в "Твиттере" The Guardian.

Референдум за независимость Каталонии был признан Конституционным судом Испании не соответствующим конституции.