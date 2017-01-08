В Бразилии бабушка молилась фигурке эльфа из "Властелина Колец" вместо святого Антония

Курьез обнаружила ее родственница Габриэла Брандао, написавшая об этом в Facebook. Сообщение получило тысячи лайков и распространений.

Пожилая дама считала, что молится святому Антонию, как оказалось — это был правитель Ривенделла лорд Элронд.

Элронд — один из главных персонажей вымышленного британским писателем Джоном Р. Р. Толкином мира. В кинотрилогии "Властелин колец" персонажа сыграл актер Хьюго Уивинг.

Святой Антоний Падуанский — один из самых популярных святых католической церкви. Обычно его изображают с младенцем-Иисусом на руках. Пожилая дама случайно перепутала фигурки Элронда и святого Антония.

"Это самая смешная вещь, что когда-то со мной случалась", — рассказала ее родственница изданию Buzzfeed. По ее словам, после странной находки бабушка получила новую фигурку святого Антония — на этот раз правильную.