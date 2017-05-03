В Британии распустили парламент перед досрочными выборами

03 мая 2017, 09:15
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Парламент Британии распущен перед досрочными всеобщими выборами, назначенными на 8 июня

В Британии распустили парламент перед досрочными выборами | Политика | Дело Увеличить картинку

Со среды Великобритании придется временно жить без парламента, который с 00:00 был распущен перед досрочными всеобщими выборами, назначенными на 8 июня.

В соответствии с законодательством, британский парламент распускается за 25 дней до выборов.

Решение о роспуске парламента было принято по предложению премьера, которая посредством всеобщих выборов пытается укрепить позиции консерваторов перед тем, как в стране начнется активный процесс выхода страны из Евросоюза в соответствии с результатами референдума.

В среду премьер-министр будет принята королевой Великобритании Елизаветой II, которая должна будет формально утвердить роспуск парламента.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: великобритания , выборы

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В Британии распустили парламент перед досрочными выборами | Политика | Дело
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