В Британии скрыли неудачный запуск баллистической ракеты

22 января 2017, 17:18
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Это было единственное испытание британских ядерных ракет в течение четырех лет, и теперь могут возникнуть вопросы относительно надежности ракеты

В Британии скрыли неудачный запуск баллистической ракеты | Политика | Дело Увеличить картинку

Британское правительство скрыло неудачный запуск баллистической ракеты Trident II D5, который прошел в июне 2016 года, незадолго до голосования в парламенте относительно будущего противоракетной системы. Об этом сообщает The Sunday Times.

По информации издания, баллистическая ракета Trident II D5, которая может убить миллионы, будучи оснащенной ядерными боеголовками, была запущена во время теста в июне прошлого года у побережья Флориды с одной из четырех британских атомных подводных лодок.

Сообщается, что это было единственное испытание британских ядерных ракет в течение четырех лет, и теперь могут возникнуть вопросы относительно надежности ракеты.

"Произошла большая паника на высшем уровне власти и среди военных после того, как первое испытание нашего ядерного сдерживания в течение четырех лет закончилось катастрофическим провалом", — рассказал источник изданию.

"В конечном итоге на Даунинг-Стрит решили скрыть неудачный тест. Они знали, что если бы информация была обнародована, то это было бы плохо в убедительности ядерного сдерживания", — сказал источник, отметив, что предстоящее голосование сделало этот вопрос еще более чувствительным.

По данным The Guardian, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уклонилась от ответа на вопрос о том, знала ли она лично про неудачный запуск ракеты Trident с британской субмарины у атлантического побережья США в июне прошлого года.

"Такие испытания нашего арсенала ядерного сдерживания проводятся все время, регулярно", — заявила она, уклонившись дать четкий ответ о том, знала ли она о неудачном запуске.

Сообщается, что в Министерстве обороны не отрицают о том, что ракета во время запуска отклонилась от курса, однако описали тест успешным.

По материалам: Украинская правда
Раздел: >
Теги: великобритания

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В Британии скрыли неудачный запуск баллистической ракеты | Политика | Дело
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