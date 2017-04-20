В центре Парижа неизвестный открыл огонь по полицейским

Один полицейский убит и еще двое ранены в результате стрельбы в центре Парижа на Елисейских полях вечером в четверг, 20 апреля. Об этом сообщает министерство внутренних дел Франции. По неподтвержденным данным, второй полицейский скончался позднее от полученных ранений, однако официальной информации об этом нет. Елисейские поля на данный момент перекрыты, несколько центральных станций метро закрыты, а над центром города барражирует вертолет.

По предварительной информации, нападавший действовал в одиночку и был застрелен полицией. Ранее полиция предполагала, что у преступника мог быть сообщник. Правда, министерство внутренних дел до сих пор не исключает до конца такую вероятность. Между тем Reuters сообщает, что полиция уже получила ордер на арест предполагаемого сообщника, который прибыл в Париж из Бельгии на поезде.

В полиции считают, что речь может идти о террористическом акте, однако три источника в правоохранительных органах заявили Reuters, что это могла быть попытка вооруженного ограбления.

Министерство внутренних дел Франции подчеркивает, что пока рано говорить о мотивах преступников. При этом пресс-секретарь ведомства Пьер-Анри Бранде заявил, что нападение было направлено против сотрудников полиции. По его словам, мужчина вышел из машины и начал стрелять по автомобилю, где находился полицейский и убил его. Затем он пытался сбежать с места преступления, но натолкнулся на других полицейских, открыл по ним огонь, ранив двоих, и был застрелен ответным огнем.

Расследование открыто антитеррористическим подразделением прокуратуры. По информации агентства Reuters, полиция проводит обыски в доме убитого. По некоторым данным, он попадал ранее в поле зрения служб безопасности в связи с экстремизмом.

Между тем президент Франсуа Олланд созвал экстренное совещание в связи с событиями на Елисейских полях.

В полиции считают, что речь может идти о террористическом акте, однако три источника в правоохранительных органах заявили Reuters, что это могла быть попытка вооруженного ограбления.

Министерство внутренних дел Франции подчеркивает, что пока рано говорить о мотивах преступников. При этом пресс-секретарь ведомства Пьер-Анри Бранде заявил, что нападение было направлено против сотрудников полиции. По его словам, мужчина вышел из машины и начал стрелять по автомобилю, где находился полицейский и убил его. Затем он пытался сбежать с места преступления, но натолкнулся на других полицейских, открыл по ним огонь, ранив двоих, и был застрелен ответным огнем.

Расследование открыто антитеррористическим подразделением прокуратуры. По информации агентства Reuters, полиция проводит обыски в доме убитого. По некоторым данным, он попадал ранее в поле зрения служб безопасности в связи с экстремизмом.

Между тем президент Франсуа Олланд созвал экстренное совещание в связи с событиями на Елисейских полях.

Во Франции до середины июля 2017 года действует режим чрезвычайного положения. Среди прочего, он позволяет полиции проводить обыски в домах и квартирах без соответствующего судебного распоряжения, кроме того, ограничивать свободу передвижения граждан и в упрощенном порядке помещать подозреваемых под домашний арест. Чрезвычайное положение было первоначально введено в ноябре 2015 года после терактов в Париже, в которых погибли 130 человек, и затем неоднократно продлевалось.