В Черном море нашли тела 4 погибших в результате крушения российского ТУ-154

Вот как прокоментировали эту новость в Минобороны РФ:

"В шести километрах от береговой линии Сочи найдено тело погибшего в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ. Тело поднято на борт спасательного судна", — рассказал представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков. Правда, в тексте идет речь лишь об одном погибшем, тогда как сообщают уже как минимум о четырех жертвах, найденных спасателями.

Минобороны РФ опубликовало список пассажиров и членов экипажа самолета. Так, на борту самолета находились 8 членов экипажа и 84 пассажира. Среди пассажиров художественный руководитель Ансамбля имени Александрова Александр Халилов, директор департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков. Также ряд российских СМИ заявили о нахождении своих журналистов на борту самолета.

Стоит напомнить, что по уточненным данным, российский Ту-154 упал на седьмой минуте полета. Самолет рухнул в 5 км от берега Черного моря ближе к Анапе.

Глава оборонного комитета Совфеда России исключил версию теракта на борту Ту-154 Минобороны. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. Дело заведено по статье о нарушении правил полетов, повлекшем тяжкие последствия (ст.351 УК РФ). В рамках дела уже изымается предполетная документация, СК РФ проводит допросы должностных лиц и технического персонала.