В Европарламенте сегодня пройдут дебаты по безвизовому режиму для Украины

05 апреля 2017, 09:15
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Голосование по отмене виз для украинцев состоится 6 апреля

В Европарламенте сегодня пройдут дебаты по безвизовому режиму для Украины | Политика | Дело Увеличить картинку

Сегодня, 5 апреля 2017 года, Европейский парламент проведет дебаты по вопросу предоставления безвизового режима для граждан Украины.

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине в Facebook.

"Европейский парламент проведет сегодня (5 апреля) дебаты относительно предоставления безвизового режима украинским гражданам и завтра (6 апреля) проголосует за этот вопрос. Следующие шаги — голосования в Комитете постоянных представителей (COREPER) и потом на Совете министров ЕС", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Европарламент проголосует за безвизовый режим с Украиной 6 апреля. В частности, в этот день ожидается голосование по проекту законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования.

В Администрации президента Украины отметили, что Европейский союз должен предоставить безвизовый режим до середины июня.

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В Европарламенте сегодня пройдут дебаты по безвизовому режиму для Украины | Политика | Дело
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