В Германии осудили полицейского, помогавшего Фирташу

Экс-комиссара земельной полиции и детектива, услугами которых пользовался украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ в Германии признали виновными в коррупции в особо крупных размерах, сообщает немецкое издание DW.

По информации издания, в пятницу, 27 января, Земельный суд в северогерманском городе Шверини вынес приговор по делу бывшего главного комиссара уголовной полиции земли Мекленбург-Передняя Померания Хайнца-Петера Гандорфа (Heinz-Peter Hahndorf) и экс-агента спецслужбы ГДР "штази" Кристины (Нины) Вилкенинг (Christina Wilkening).

"Бывшего госслужащего приговорили к 3 годам заключения за получение взяток в особо крупных размерах, раскрытие служебных тайн и уклонения от уплаты налогов. Вилкенинг, которая называет себя "частным детективом", придется провести в тюрьме 2 года и 10 месяцев. Кроме как в даче взяток, ее также признали виновной в подстрекательстве к выдаче служебных тайн", — пишет DW со ссылкой на пресс-службу суда.

По информации издания, на протяжении семи лет госслужащий получал от "детективки" круглые суммы за оказание различного рода служебной информации. Был и случай, связанный с Д.Фирташем.

"Именно на этом этапе Вилкенинг и Гандорф попали в поле зрения следователей. Чтобы избежать своей экстрадиции из Австрии в США, где ему грозит конфискация имущества и многолетнее заключение по обвинениям в коррупции, олигарх, по данным прокуратуры Шверина, обратился за услугами к Вилкенинг. Та же, в свою очередь, дала поручение тогдашнему комиссару связаться с американскими правоохранительными органами и спецслужбами и получить внутреннюю информацию по делу олигарха. Несмотря на то, что сделка в конце концов провалилась, женщина, по данным обвинения, заплатила подельнику за работу 26 тыс. евро", — пишет DW.

Всего в связи со случаем Д.Фирташа, как заявляли представители прокуратуры в суде, Вилкенинг, получила около 420 тыс. евро. При этом сама она признала в суде, что лично получила около 110 тыс. евро за работу, связанную с делом олигарха.

В целом за выполнение различных поручений бывший комиссар, по данным следствия, за время сообщничества получил от экс-агента около 270 тыс. евро. Если бы заказ Д.Фирташа был выполнен, за работу Вилкенинг могла бы получить от бизнесмена в целом до 750 тыс. евро, заявил в суде обвинение.

Сроки заключения осужденных за время течения процесса были существенно сокращены из-за того, что оба признали свою вину. Изначально им грозило до 10 лет заключения.

"Впрочем, до открытия уголовного дела против самого Д.Фирташа судебный процесс в Германии пока так и не пришел. Хоть к "шпионскому" делу и была добавлена доверенность с личной подписью Дмитрия Фирташа, выданная тогдашнему комиссару и его помощнику — что DW подтвердили и адвокаты олигарха — потенциальная криминальная составляющая действий олигарха не была темой судебного заседания, заявили в суде. Представители миллиардера еще в прошлом году отвергли любые обвинения, сославшись на то, что Д.Фирташ, мол, не знал, что на самом деле эти лица были сотрудниками полиции, а представлены они были как бизнесмену адвокаты", — пишет издание.

Как сообщалось, украинский бизнесмен, председатель совета группы компаний Group DF Д.Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. Земельный суд Вены по уголовным делам избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но согласился освободить его под залог в 125 млн евро и обязательство не покидать Австрию. 30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Д.Фирташа в эту страну.

Бизнесмен по окончанию судебного процесса по его экстрадиции в США заявил журналистам в Вене о намерениях вернуться в Украину, но так и не сделал этого.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Д.Фирташ будет задержан в случае своего возвращения в Украину в связи с соответствующим обращением Министерства юстиции США.