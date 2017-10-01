В Германии разрешили гомосексуальным парам вступать в брак и усыновлять детей

01 октября 2017, 18:13
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В Германии с 1 октября в силу вступил закон, который легализует однополые браки и разрешает гомосексуальным парам усыновлять детей

В Германии разрешили гомосексуальным парам вступать в брак и усыновлять детей | Общество | Дело Увеличить картинку

В Германии зарегистрировали первые однополые браки. Закон, который легализует однополые браки и разрешает гомосексуальным парам усыновлять детей вступил в силу сегодня, 1 октября.

Первые свадебные церемонии прошли в Берлине, Гамбурге и Ганновере, сообщает ABC News.

Первый законный однополый брак заключили в Берлине между 59-летним Карлом Крейле и 60-летним Бодо Менде, которые на протяжении десятилетий вели кампании за права геев. Планируется, что в Германии сегодня узаконят свои отношения 12 однополых пар.

В июне, по результатам голосования, в котором 393 депутата проголосовали за, а 226 против, немецкий парламент принял закон о легализации однополых браков.

Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель не поддержала законопроект и голосовала против легализации.

Однополые отношения

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Теги: германия , ангела меркель , гомосексуализм , гендерные стереотипы

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В Германии разрешили гомосексуальным парам вступать в брак и усыновлять детей | Общество | Дело
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