В Германии разрешили гомосексуальным парам вступать в брак и усыновлять детей

В Германии зарегистрировали первые однополые браки. Закон, который легализует однополые браки и разрешает гомосексуальным парам усыновлять детей вступил в силу сегодня, 1 октября.

Первые свадебные церемонии прошли в Берлине, Гамбурге и Ганновере, сообщает ABC News.

Первый законный однополый брак заключили в Берлине между 59-летним Карлом Крейле и 60-летним Бодо Менде, которые на протяжении десятилетий вели кампании за права геев. Планируется, что в Германии сегодня узаконят свои отношения 12 однополых пар.

В июне, по результатам голосования, в котором 393 депутата проголосовали за, а 226 против, немецкий парламент принял закон о легализации однополых браков.

Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель не поддержала законопроект и голосовала против легализации.