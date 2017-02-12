В Германии выбрали нового президента

12 февраля 2017, 15:34
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

61-летнего Штайнмайера выдвинула кандидатом в президенты его Социал-демократическая партия

В Германии выбрали нового президента | Политика | Дело Увеличить картинку

Бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня был избран президентом страны.

Президента избирало Федеральное собрание в составе 1260 человек, и Штайнмайер победил в первом же туре, получив 931 голос.

61-летнего Штайнмайера выдвинула кандидатом в президенты его Социал-демократическая партия. Во время голосования бывшего главу МИД также поддержали Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз.

Всего в выборах принимали участие пять кандидатов.

Официально победитель голосования считается президентом с того момента, как он согласился с результатами выборов. Инаугурация нового главы государства запланирована на 19 марта.

Напомним, в июле 2016 года федеральный президент Германии Йоахим Гаук заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

76-летний Гаук занимал пост президента ФРГ с 2012 года, срок его полномочий составлял пять лет с возможностью повторного избрания.

По материалам: Украинская правда
Раздел: >
Теги: германия , выборы

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
В Германии выбрали нового президента | Политика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читаемые в разделе
Приднестровье отказывается от особо статуса и хочет воссоединения с Россией Приднестровье отказывается от особо статуса и хочет воссоединения с Россией Какую температуру дома считают нормальной в Европе Какую температуру дома считают нормальной в Европе Пограничная зона России с Беларусью: без пунктов пропуска и контроля Пограничная зона России с Беларусью: без пунктов пропуска и контроля
Все новости
Комментируемые
1 В Румынии отменили амнистию для коррупционеров 2 Всех въезжающих в США будут "очень тщательно" проверять 3 ФБР обязало Google следить за пользователями 4 Россия снова отказала Украине в выдаче Сенцова и Кольченко 5 Трамп и Столтенберг обсудили ситуацию на Донбассе
Все новости
Видео
 Приз за внятность: "Гид двадцатилетнего идиота по Голодомору", "Борхес" и "Історичний лікбез"
Праздничный маршрут: 15 концертов ко Дню влюбленных в Киеве, Одессе и Львове
Все видео
Фото
Приз за внятность: "Гид двадцатилетнего идиота по Голодомору", "Борхес" и "Історичний лікбез"
Приз за внятность: "Гид двадцатилетнего идиота по Голодомору", "Борхес" и "Історичний лікбез"
Праздничный маршрут: 15 концертов ко Дню влюбленных в Киеве, Одессе и Львове
Праздничный маршрут: 15 концертов ко Дню влюбленных в Киеве, Одессе и Львове
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.