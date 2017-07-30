В Грузии стартовали международные военные учения НАТО

30 июля в Грузии начались международные учения НАТО "Достойный партнер 2017". Последняя партия военной техники США, боевые машины "Страйкер", прибыла в порт Поти.

Для участия в учениях параллельно с техникой на военный аэропорт Алексеевка прибыл очередной поток военнослужащих европейского командования США.

В международных учениях, которые проводятся уже в третий раз, примут участие военные из Грузии, США, Великобритании, Германии, Украины, Армении, Словении и Турции.

"Целью учений "Достойный партнер 2017" является улучшение навыков в операциях обеспечения стабильности, обороны или атаки, повышение военной взаимной совместимости вооруженных сил членов и партнеров НАТО, развитие тренировочных возможностей сил реагирования НАТО и углубление сотрудничества между участвующими странами", — сообщают в Минобороны Грузии.

Как сообщалось ранее, в международных учениях в Грузии примут участие около 30 украинских военнослужащих.