В Грузии стартовали международные военные учения НАТО

30 июля 2017, 15:00
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В международных учениях в Грузии примут участие около 30 украинских военнослужащих

В Грузии стартовали международные военные учения НАТО | Политика | Дело Увеличить картинку

30 июля в Грузии начались международные учения НАТО "Достойный партнер 2017". Последняя партия военной техники США, боевые машины "Страйкер", прибыла в порт Поти.

Для участия в учениях параллельно с техникой на военный аэропорт Алексеевка прибыл очередной поток военнослужащих европейского командования США.

В международных учениях, которые проводятся уже в третий раз, примут участие военные из Грузии, США, Великобритании, Германии, Украины, Армении, Словении и Турции.

"Целью учений "Достойный партнер 2017" является улучшение навыков в операциях обеспечения стабильности, обороны или атаки, повышение военной взаимной совместимости вооруженных сил членов и партнеров НАТО, развитие тренировочных возможностей сил реагирования НАТО и углубление сотрудничества между участвующими странами", — сообщают в Минобороны Грузии.

Как сообщалось ранее, в международных учениях в Грузии примут участие около 30 украинских военнослужащих.

По материалам: ЛигаБизнесИнформ
Раздел: >
Теги: грузия , нато , военные

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
В Грузии стартовали международные военные учения НАТО | Политика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читаемые в разделе
Британский финансист оценил состояние Путина в $200 млрд Британский финансист оценил состояние Путина в $200 млрд Какие экономические санкции против России предусмотрены в новом законопроекте США Какие экономические санкции против России предусмотрены в новом законопроекте США В порт Одессы прибыли корабли НАТО В порт Одессы прибыли корабли НАТО
Все новости
Комментируемые
1 В Тбилиси прошел марш "Нет российскому фашизму" 2 Трамп поддерживает законопроект о санкциях в отношении РФ, Ирана и КНДР — пресс-секретарь Белого дома 3 В Кабуле смертник подорвал автобус с правительственными работниками, более 20 человек погибли 4 Израильский танк атаковал пост в Палестине в ответ на ракетный обстрел 5 Авиация Украины сбросила уже 376 тонн воды при тушении пожаров в Черногории — ГСЧС
Все новости
Видео
 Неожиданный триумфатор: о победителе Национального конкурса ОМКФ — Dixie Land Романа Бондарчука
Президент Украины наградил пилота, совершившего экстренную посадку самолета в Стамбуле (обновлено)
Все видео
Фото
Неожиданный триумфатор: о победителе Национального конкурса ОМКФ — Dixie Land Романа Бондарчука
Неожиданный триумфатор: о победителе Национального конкурса ОМКФ — Dixie Land Романа Бондарчука
Президент Украины наградил пилота, совершившего экстренную посадку самолета в Стамбуле (обновлено)
Президент Украины наградил пилота, совершившего экстренную посадку самолета в Стамбуле (обновлено)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.