В Индии с рельсов сошел поезд, погибло 26 человек

22 января 2017, 09:20
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В Индии с рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда, из которых три упали с железнодорожных путей

В Индии с рельсов сошел поезд, погибло 26 человек | Происшествия | Дело Увеличить картинку

По меньшей мере 26 человек погибли, еще 50 получили ранения в результате схода с рельсов на востоке Индии пассажирского поезда.

Инцидент произошел в субботу, 21 января, недалеко от станции Кунеру в штате Андхра-Прадеш. Потерпевший крушение поезд следовал по маршруту Джагдалпур — Бхубанешвар.

По словам сотрудников правоохранительных органов, с рельсов сошли девять вагонов, из которых три упали с железнодорожных путей. Причиной происшествия в полиции назвали "техническую неисправность".

По материалам: УНИАН
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Теги: индия , катастрофа

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В Индии с рельсов сошел поезд, погибло 26 человек | Происшествия | Дело
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