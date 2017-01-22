В Индии с рельсов сошел поезд, погибло 26 человек

По меньшей мере 26 человек погибли, еще 50 получили ранения в результате схода с рельсов на востоке Индии пассажирского поезда.

Инцидент произошел в субботу, 21 января, недалеко от станции Кунеру в штате Андхра-Прадеш. Потерпевший крушение поезд следовал по маршруту Джагдалпур — Бхубанешвар.

По словам сотрудников правоохранительных органов, с рельсов сошли девять вагонов, из которых три упали с железнодорожных путей. Причиной происшествия в полиции назвали "техническую неисправность".