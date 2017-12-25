В Израиле может появиться собственная криптовалюта

Министерство финансов Израиля рассматривает возможность ввода в оборот собственной криптовалюты — электронного шекеля, сообщает "Экономическая правда".

Такое решение может быть принято в рамках плана по сокращению объема наличных в экономике и борьбы с операциями на "черном рынке". Предполагается, что электронный шекель станет альтернативой наличным. Транзакции с электронными шекелями будут осуществляться непосредственно между потребителями без посредничества банков.

Ранее о запуске собственной криптовалюты задумалась Швеция. Как отмечает издание, израильская электронная валюта, как и шведская, не станет полным аналогом биткойна.

"В случае со Швецией или Израилем криптовалюта будет эквивалентна по стоимости существующей национальной валюте. Электронная версия не будет ставить перед собой целью изменить денежную систему страны", — отмечается в сообщении.