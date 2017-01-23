В какой стране можно быстрее всего найти работу

23 января 2017, 11:55
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По данным Международной организации труда, быстрее всего найти работу можно в Сингапуре

В какой стране можно быстрее всего найти работу | Экономика | Дело Увеличить картинку

Всего восемь недель необходимо, чтобы найти работу в Сингапуре, в то же время в Австралии этот показатель составляет 18 недель, об этом свидетельствуют данные отчета Международной организации труда за третий квартал 2016 года.

По данным отчета, самый низкий уровень безработицы в мире уже на протяжении 13 лет сохраняет Сингапур. Даже в кризисных для страны 2003 и 2010 годах уровень безработицы не превышал 4-5%. В 2016 году уровень безработицы не поднимался выше 2-3%.

Для того чтобы найти работу в Сингапуре, необходимо всего 8 недель, в то время как в США — 10 недель, в Австралии — 18 недель.

Это касается не только молодых работников, а и тех, кто достиг пенсионного возраста 62 года. 98% из них продолжают работу по профессии.

Однако в 2017 году в Сингапуре ожидается повышение уровня безработицы из-за замедления темпов экономического роста.

К тому же в стране отмечают, что существует несоответствие между требованием рынка и предложением рабочей силы. Однако министр образования Он Е Кунг надеется, что это не повлияет на уровень безработицы, и она останется на уровне 3%.

По материалам: Bloomberg
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Теги: безработица , сингапур , рынок труда

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